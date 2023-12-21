Судебные медики устанавливают причину смерти девочки на поезде "Тюмень - Адлер"

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней в поезде дальнего следования "Тюмень - Адлер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Кроме того, 21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителям Пензенского и Саратовского управлений СКР доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных в ходе проверки обстоятельствах.