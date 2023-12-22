Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с детьми в поезде Тюмень – Адлер

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в Telegram, что взяла на контроль ситуацию, произошедшую с группой детей из ЛНР в поезде Тюмень - Адлер.

По ее словам, среди госпитализированных детей "тяжелых" нет, их жизни ничто не угрожает. У некоторых - симптомы ОРВИ, у части - подтвержден грипп А.

Отмечается, что причины и обстоятельства гибели девочки выясняют профильные ведомства и полицейские.

Как заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, он круглые сутки находится на прямой связи с медиками. Семье погибшего ребенка, а также тем родителям, чьи дети остаются на госпитализации, оказывается необходимая помощь.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье погибшей девочки из Луганской Народной Республики.