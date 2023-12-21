21 Декабря 2023
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Фото: Свердловская железная дорога

В поезде "Тюмень — Адлер" умерла 12-летняя девочка

12-летняя девочка умерла в поезде "Тюмень — Адлер". Около 30 детей госпитализированы, сообщает telegram-канал 112.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них.

125 школьников возвращались из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка". Сразу у нескольких детей проявились симптомы ОРВИ.

По данным РЕН ТВ, на поезде ехала группа детей из ЛНР. Во время поездки несколько несовершеннолетних почувствовали себя плохо. На станции Сердобск в Пензенской области один ребенок скончался, утверждает телеканал.

Официальных комментариев о смерти ребенка пока нет.

Теги: дети, поезд, саратовская область, температура, тюмень адлер


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Ранее 21.12.2023 08:19 Мск Группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и направили в больницу

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