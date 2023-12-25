В больнице Саратовской области остаются 102 ребенка из ЛНР, отдыхавших в Тюмени

В инфекционной больнице Саратовской области остаются 102 ребенка из ЛНР, которые возвращались из лагеря в Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, передает корреспондент Накануне.RU.

Грипп подтвержден у 49 из них, еще у 36 детей - ОРВИ. Все круглосуточно получают необходимую помощь.

Остальных детей забрали родители. Они будут долечиваться дома.

"В целом, прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома", - заявил Роман Бусаргин.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Семье погибшего ребенка, а также тем родителям, чьи дети остаются на госпитализации, оказывается необходимая помощь.