В Пензенской области осуждены медсестры, по вине которых погибла девочка в поезде "Тюмень - Адлер"

Двух медсестер признали виновными в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за смерти девочки из Донбасса в поезде "Тюмень - Адлер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Колышлейский районный суд приговорил их к двум годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей.

Напомним, 19 декабря 2023 года группа детей возвращалась из Тюмени, где отдыхала в детском лагере, домой. Группа ехала поездом "Тюмень - Адлер" с двумя сопровождающими медицинскими сестрами. Утром, 20 декабря 12-летняя девочка обратилась к одной из медсестер с жалобами на плохое самочувствие. У ребенка была температура 39,2. Ей выдали жаропонижающее - других мер по лечению принято не было.

Состояние пострадавшей ухудшилось. Она потеряла сознание. В пути следования поезда через Пензенскую область была вызвана скорая медицинская помощь на станцию железнодорожного вокзала р. п. Колышлей. Около 19.00 того же дня фельдшер скорой медицинской помощи констатировал смерть ребенка, причиной которой явилось сочетание вирусного заболевания и бактериальной пневмонии, осложнившееся развитием инфекционно-токсического шока и острого респираторного дистресс-синдрома. В Саратовской области с поезда сняли 125 детей, ехавших на этом же поезде. Их отправили в больницу, после лечения вернули домой.

В прокуратуре отмечают, что с момента установления у ребенка высокой температуры до потери сознания поезд проехал не менее 53 станций с 24 остановками.

Подсудимые медсестры вину признали.