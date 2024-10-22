В Пензенской области осуждены медсестры, по вине которых погибла девочка в поезде "Тюмень - Адлер"

22 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО Пензенская область
Фото: Накануне.RU

В Пензенской области осуждены медсестры, по вине которых погибла девочка в поезде "Тюмень - Адлер"

Двух медсестер признали виновными в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за смерти девочки из Донбасса в поезде "Тюмень - Адлер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Колышлейский районный суд приговорил их к двум годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей.

Напомним, 19 декабря 2023 года группа детей возвращалась из Тюмени, где отдыхала в детском лагере, домой. Группа ехала поездом "Тюмень - Адлер" с двумя сопровождающими медицинскими сестрами. Утром, 20 декабря 12-летняя девочка обратилась к одной из медсестер с жалобами на плохое самочувствие. У ребенка была температура 39,2. Ей выдали жаропонижающее - других мер по лечению принято не было.

Состояние пострадавшей ухудшилось. Она потеряла сознание. В пути следования поезда через Пензенскую область была вызвана скорая медицинская помощь на станцию железнодорожного вокзала р. п. Колышлей. Около 19.00 того же дня фельдшер скорой медицинской помощи констатировал смерть ребенка, причиной которой явилось сочетание вирусного заболевания и бактериальной пневмонии, осложнившееся развитием инфекционно-токсического шока и острого респираторного дистресс-синдрома. В Саратовской области с поезда сняли 125 детей, ехавших на этом же поезде. Их отправили в больницу, после лечения вернули домой.

В прокуратуре отмечают, что с момента установления у ребенка высокой температуры до потери сознания поезд проехал не менее 53 станций с 24 остановками.

Подсудимые медсестры вину признали.

Теги: дети, поезд, девочка, тюмень адлер, грипп а


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.08.2024 09:41 Мск В смерти девочки из ЛНР в поезде Тюмень - Адлер обвинили двух медиков
Ранее 30.12.2023 12:50 Мск В ЛНР вернулись все дети, снятие с поезда Тюмень – Адлер
Ранее 25.12.2023 14:34 Мск В больнице Саратовской области остаются 102 ребенка из ЛНР, отдыхавших в Тюмени
Ранее 24.12.2023 12:17 Мск Состояние заболевших детей, снятых с поезда "Тюмень - Адлер", удовлетворительное
Ранее 22.12.2023 13:35 Мск Тюменский лагерь, где отдыхала умершая в поезде девочка из ЛНР, временно закрыли
Ранее 22.12.2023 12:30 Мск Врачи выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда "Тюмень - Адлер"
Ранее 22.12.2023 01:05 Мск Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с детьми в поезде Тюмень – Адлер
Ранее 21.12.2023 16:29 Мск Губернатор Александр Моор выразил соболезнования семье умершей в поезде девочки
Ранее 21.12.2023 13:05 Мск Мать умершей в поезде девочки винит руководство тюменского лагеря в ее смерти
Ранее 21.12.2023 11:25 Мск Жизни госпитализированных детей из ЛНР, снятых с поезда "Тюмень - Адлер", ничего не угрожает
Ранее 21.12.2023 10:43 Мск У детей из ЛНР, возвращавшихся на поезде из тюменского лагеря, выявлен грипп А
Ранее 21.12.2023 10:21 Мск Судебные медики устанавливают причину смерти девочки на поезде "Тюмень - Адлер"
Ранее 21.12.2023 09:06 Мск В поезде "Тюмень — Адлер" умерла 12-летняя девочка
Ранее 21.12.2023 08:19 Мск Группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и направили в больницу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети