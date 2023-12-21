21 Декабря 2023
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Фото: Тюменское время/скриншот с видео

Губернатор Александр Моор выразил соболезнования семье умершей в поезде девочки

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье погибшей девочки из Луганской Народной Республики, передает корреспондент Накануне.RU.

"Накануне у нас гостила группа детей. Отдых завершился, и юные краснодонцы отправились домой. Но на вторые сутки в дороге в поезде произошла трагедия – не стало 12-летней Вероники. Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки", - говорится в сообщении.

Моор напомнил, что Тюменская область сотрудничает с Краснодоном и Краснодонским районом уже больше полутора лет: в ЛНР работают тюменские строители, учителя, врачи, оказывают помощь волонтеры. Сами краснодонцы тоже не раз приезжали в регион: для обмена опытом, отдыха и лечения.

Напомним, Роспотребнадзор по Саратовской области сообщил, что у детей, следовавших с отдыха на поезде "Тюмень — Адлер", выявлен грипп А. А по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Теги: дети, поезд, саратовская область, тюмень адлер, грипп а, роспотребнадзор


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