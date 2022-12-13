В Нижневартовске для изучения взорвавшегося дома привлекли мобильный диагностический комплекс "Струна-Стрела-П"

Уникальный мобильный диагностический комплекс "Струна-Стрела-П" используют при обследовании дома №6А на улице Мира, сообщает администрация Нижневартовска.

Мобильный диагностический комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. Эффективность комплекса признана не только отечественными, но и зарубежные специалистами. Экспертов института привлекали для работы в различные города, как в нашей стране, так за ее пределами.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе – четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.