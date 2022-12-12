В Нижневартовске назначили "ответственного за ипотеки" в разрушенном доме

В администрации Нижневартовска назначили ответственного сотрудника за взаимодействие с банками и пострадавшими жильцами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко на встрече с жильцами дома по ул. Мира, 6А, частично обрушившегося из-за взрыва бытового газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Всего в разрушенном доме было 14 квартир, купленных в кредит.

"Организовано взаимодействие с банками по принципу "не люди идут в банк, а банк идет к людям". В банках также назначены ответственные лица за взаимодействие с пострадавшими по вопросам ипотеки, контакты всех пострадавших граждан переданы ответственным лицам банков для организации индивидуального консультирования и решения всех возникающих вопросов. Подчеркну, что мы сопровождаем каждую семью, отрабатываем со всеми банками. Если будет необходимо, подключим сотрудников юридического управления администрации города", – добавил Кощенко.

Напомним, ранее на встрече жильцов дома с губернатором Югры было сказано, что пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, муниципалитет выдаст новую квартиру. Наталья Комарова получила Дмитрию Кощенко отрабатывать с банками каждый случай в индивидуальном порядке.

Также на встрече с мэром было сказано, что пострадавшим начали выплачивать материальную помощь из бюджета города. По состоянию на 8 декабря от жильцов поступило 53 заявления (из них 47 человек уже получили средства). Работа с гражданами продолжается. С 5 декабря выплачиваются денежные средства из окружного бюджета. 54 гражданина ее получили. Также назначена и поступает выплата в рамках постановления губернатора Югры об оказании помощи семьям погибших и пострадавших граждан в результате обрушения межэтажных перекрытий в жилом доме в Нижневартовске.

Власти продолжают решать вопрос предоставления маневренного фонда. По словам Дмитрия Кощенко, власти дополнительно приобретают квартиры в новостройках. В настоящий момент ключи получили пять семей. Заявления поступили от 34 семей.

Жильцы соседних подъездов, которые не пострадали от взрыва газа, продолжают получать тепло. Водо- и электроснабжение прекращены. Начисление платы за коммунальные услуги, в том числе за тепло-водо- и электроснабжение, приостановлено с 4 декабря.

В самое ближайшее время специалисты "Всероссийского научно-исследовательского института по делам и ГО и ЧС" приступят к комплексному обследованию пострадавшего дома, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения. На основании этого документа будут приниматься последующие решения.