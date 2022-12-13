Эксперты приступили к обследованию пострадавшего от взрыва дома в Нижневартовске

В Нижневартовске эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС приступили к обследованию дома по ул. Мира, в котором из-за взрыва газа произошло обрушение в двух подъездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В составе группы пять человек. С собой специалисты привезли необходимое оборудование, с помощью которого сперва проведут комплексную диагностику пострадавшего дома, после – прилегающих зданий №4-А, 6 и 8-А. Также специалисты узнают состояние грунта у основания здания (№6-А), свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций.

В первую очередь перед экспертами стоит задача проверить состояние первого, второго подъездов и оценить возможность дальнейшего проживания там жителей. А также узнать возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов.

После обследования и проведения анализа полученных данных, будет выдано экспертное заключение и рекомендации, на основе которых будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Выполнить все работы эксперты планируют в течение недели.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе – четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.