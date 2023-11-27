В Нижневартовске жильцы дома по соседству от снесенного сообщили, что у них расширились трещины

В Нижневартовске жильцы дома 4А, который примыкает к дому на ул. Мира, 6А, к сносу которого сегодня приступил подрядчик ООО "СносСтройИнвест" сообщили корреспонденту Накануне.RU, что после начала работ в их доме начали расширяться трещины, появившиеся в стенах при взрыве.

Сами работы, по словам жильцов, идут не так, как обещали изначально.

"Сегодня начали сносить, но не так, как говорили: поэтапно разбирать, снимая аккуратно плиты, а просто крушат. Сейчас на данный момент работы приостановлены. У нас дома трещинка пошла по маячкам, где они гипсовые маяки ставили. Пока тоненькая. На потолке шире трещины становятся. Пока других изменений нет. Начали не с арок разбирать, как изначально было заявлено, а с середины, где взрыв был. С тех сторон", - прокомментировала обстановку жительница квартиры на первом этаже.

Напомним, квартиры на первом этаже власти не стали выкупать, поскольку они не примыкают к дому, который собираются сносить, как другие квартиры. Людям было предложено на момент сноса переехать в маневренный жилой фонд, однако жильцы отказались это сделать.

Собственники квартир отмечают, что власти не дают им гарантий сохранности их имущества. В случае чего - отвечать будет подрядчик, а ему жильцы не доверяют.

Снести дом в мэрии намерены до конца ноября. После сноса жильцам обещают, что экспертами из института по проблемам ГО и ЧС будет осуществлена еще одна экспертиза состояния домов №№4А и 8А, на основе которой будет принято решение об их дальнейшей судьбе.