Власти Нижневартовска закупили квартиры для маневренного фонда

Власти Нижневартовска закупили 20 квартир для маневренного фонда. Они будут переданы жителям дома по ул. Мира 6А, которые лишились жилья в результате взрыва газа, передает корреспондент.

Об этом было сказано на заседании профильных депутатских комиссий.

По словам начальника управления жилищной политики администрации города Татьяны Борисовой, с горожанами ведется работа по уточнению пожеланий относительно места размещения маневренного фонда

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе – четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.