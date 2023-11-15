Власти Нижневартовска планируют снос пострадавшего от взрыва газа дома, несмотря на запрет прокуратуры

В Нижневартовске суд отказал администрации города в принудительном выселении жильцов дома №4а по ул. Мира. Это мешает властям приступить к демонтажу дома по ул. Мира, 6А, пострадавшего от взрыва газа в декабре прошлого года.

Об этом Накануне.RU сообщила адвокат Ирина Амирова.

Проблема заключается в том, что три дома: №4а, №6а и №8а построены как единая конструкция. У них общие арочные балконные перекрытия, кровля и инженерные коммуникации. Дом практически полностью расселен. Только две семьи до сих пор проживают на первом этаже пятиэтажки, которая граничит с пострадавшим от взрыва газа домом.

"Хотели переселить данных граждан с первой и второй квартиры по Мира 4а в маневренный фонд, чтобы снести 6а, потому что там, начиная со второго этажа идут совместные балконы. Для того, чтобы 6а снести, этих граждан нужно было переселить, как бы обезопасить. Потому что не дай бог обвал стен пойдет или еще что-то. Мы им предложили: выкупите квартиры. если есть угроза - выкупите. они отказались и пошли в суд, чтобы выселить. Но нет оснований", - сообщила адвокат Ирина Амирова.

Защитница опровергла заявления мэрии о том, что вопрос с жильцами урегулирован. Помимо квартиры №1 и квартиры №2, жильцов которых пытались выселить еще идет процесс по квартире №3 по адресу Мира 6а. Квартира все еще не выкуплена. Там трое собственников, один из которых несовершеннолетний ребенок. Кроме того, в суде находится и квартира №12 по Мира 4а. Она не освобождена. Идут судебные разбирательства.

"И люди там живут. Как они собираются сносить? Они всем уведомления разослали, кто не выехал еще из квартир - до 17 ноября освободить, 17 ноября мы будем производить снос. Каким образом?! Это незаконно!" - подчеркнула адвокат.

По словам жильцом, в мэрии упирают на тот факт, что выселение людей в маневренный фонд носит "рекомендательный характер". Люди опасаются, что власти города просто начнут сносить дом вместе с ними. В администрации им сообщили, что снос будет вестись под наблюдением специалистов ГО ЧС. Однако это жильцов не успокаивает: "если стена начнет рушиться, что будут делать специалисты - руками стены поддерживать?"

Сносить дом до завершения всех судебных разбирательств мэрии запретила прокуратура по обращению одного из жильцов. Мэру Дмитрию Кощенко и подрядчику внесены представления.

"По результатам проведенной проверки главе города и генеральному директору ООО "СносСтройИнвест" подрядчику по муниципальному контракту на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства жилой дом ул. Мира 6а объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Кроме того, в связи с неправомерным проведением работ ввиду наличия незавершенных судебных разбирательств главе города и руководителю ООО "СносСтройИнвест" вынесены представления об устранении нарушений закона", - говорится в официальном ответе прокуратуры.

Собственники квартир отмечают, что власти города не дают гарантии о сохранности их имущества. В случае чего - ответственность будет нести компания "СносСтройИнвест". Однако жильцы ей не доверяют, поскольку она из Санкт-Петербурга, а также имеет небольшой уставной капитал.



Власти города подчеркивают, что запрета на снос нет. И продолжают готовиться к предстоящему разбору дома. Сделать это в мэрии планируют до конца ноября.

"Перед началом работ по сносу дома №6а по улице Мира специализированной организацией проведено еще одно обследование многоквартирных домов №№4а и 8а по улице Мира. Согласно полученным экспертным заключениям жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах №№4а и 8а по улице Мира, могут оставаться в эксплуатации, так как состояние домов и строительных конструкций не снижает их несущую способность и эксплуатационные характеристики. Учитывая, что полученная экспертиза подтверждает, что несущая способность примыкающих домов №№4а и 8а к дому №6а по ул. Мира сохранена, а во время работ по сносу дома за домами №№4а и 8а будут наблюдать эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, рассмотрение судебных исков о временном выселении граждан из жилых помещений, поданных администрацией города, не требуется. При этом жильцы квартир на первых этажах, могут переехать в маневренный фонд или гостиницу (бесплатно), предоставленные администрацией города, в любой момент", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

По информации властей, 17 октября 2023 года было подписано соглашение об осуществлении выплаты за последнюю квартиру с собственником, на чье жилье распространяется основание для такой выплаты. К таким собственникам относятся жильцы 16 квартир домов №№4а и 8а, чьи квартиры соединены лоджиями (холодными комнатами) с домом №6а, подлежащим сносу.

На жильцов квартир первых этажей этих подъездов данное основание не распространяется, так как квартиры не соединены с домом №6а, как у собственников вышеупомянутых 16 квартир, отмечают в администрации. После окончания сноса дома 6а по улице Мира экспертами из института по проблемам ГО и ЧС будет осуществлена еще одна экспертиза состояния домов №№4а и 8а и принято дальнейшее решение в их отношении.