Мэрию Нижневартовска уличили в обмане: чиновники отчитались о решении конфликта со сносом дома на Мира 6А

В Нижневартовске петербургский подрядчик "СносСтройИнвест" в ближайшее время приступит к разбору дома по ул. Мира, 6А, пострадавшего от взрыва газа в декабре прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Для этого в город прибудет спецтехника. Жителей обещают оповестить о начале работ. Подрядчик также обращает внимание, что перед началом мероприятий на территории рядом с домами будут созданы все условия для безопасного проведения работ.

Власти также отчитались о решении всех необходимых юридических вопросов.

"Все необходимые юридические вопросы по последней квартире решены. Ее собственники обратились в администрацию города с заявлением, подписали соглашение. По информации департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, на данный момент со всеми собственниками в домах №4-а и №8-а (квартиры расположены в торцах зданий) подписаны соглашения. После сноса дома №6-А будет проведена еще одна экспертиза", - говорится в сообщении.

Однако СМИ уличили мэрию в обмане: якобы жильцы утверждают, что вопрос до сих пор не урегулирован. Им были вручены бумаги о принудительном переселении в маневренный фонд без договора и гарантий. В случае, если квартиры пострадают, то жильцам придется судиться с подрядчиком. Никаких гарантий, что имущество будет в сохранности, по словам жильцов нет, они получили отписки от мэрии, в которых сказано, что не несут ответственность за сохранность имущества.

В маневренный фонд жильцов выселяют через суд. Первое заседание состоится 25 октября.

Напомним, в марте правительство Югры приняло решение о выделении почти 320 млн руб. на расселение жителей многоквартирного дома, частично обрушившегося при взрыве газа, и из нескольких соседних домов. В частности, речь шла о домах по улице Мира в домах 4А, 6А, 8А, соседние с пострадавшей пятиэтажкой дома соединены общими балконами в арках. И сносить дом без выселения жильцов соседних домов фактически невозможно.

В декабре 2022 года в доме на улице Мира, 6А в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился, 10 человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Здание признано аварийным и подлежащим сносу. Начать демонтаж планировалось в сентябре текущего года, а завершить до ноября. Однако процесс затянулся. В срыве сроков власти Нижневартовска обвинили несговорчивых жильцов двух квартир, соединенных арками с домом 6а, не согласившихся с выкупной ценой в 70 тыс. руб. за квадратный метр, предложенной администрацией города.