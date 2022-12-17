В Нижневартовске снесут обрушенную из-за взрыва газа пятиэтажку

Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале.

"Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на улице Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", – написал Кощенко.

Окончательное заключение по дому эксперты выдадут до конца декабря.

Ранее сообщалось, что власти Нижневартовска закупили 20 квартир для маневренного фонда. Они будут переданы жителям дома по улице Мира 6А, которые лишились жилья в результате взрыва газа.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе – четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.