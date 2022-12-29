Пострадавший от взрыва газа дом в Нижневартовске официально признан подлежащим к сносу

В Нижневартовске пострадавший от взрыва газа дом на Мира, 6а официально признан подлежащим к сносу, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление подписал мэр города Дмитрий Кощенко. Согласно документу, чиновникам нужно переселить всех жильцов дома до 31 декабря 2023 года.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе – четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.