Власти Нижневартовска приступили к сносу пострадавшего от взрыва газа дома

В Нижневартовске начался снос пострадавшего год назад от взрыва газа дома, сообщает телеканал N1.

Место работ огорожено, во дворе дома на ул. Мира, 6А работает спецтехника. Там же дежурят полицейские и спасатели. В режиме реального времени специалисты с помощью датчиков отслеживают состояние прилегающего дома на Мира, 4А, жильцы которого опасаются, что он может обрушиться.

Отметим, что ранее прокуратура внесла представление мэру Дмитрию Кощенко и подрядчику. В надзорном ведомстве выступали против сноса дома до разрешения всех судебных разбирательств.

Сносить дом до завершения всех судебных разбирательств мэрии запретила прокуратура по обращению одного из жильцов. Мэру внесены представления.

"По результатам проведенной проверки главе города и генеральному директору ООО "СносСтройИнвест" подрядчику по муниципальному контракту на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства жилой дом ул. Мира 6а объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Кроме того, в связи с неправомерным проведением работ ввиду наличия незавершенных судебных разбирательств главе города и руководителю ООО "СносСтройИнвест" вынесены представления об устранении нарушений закона", - следует из официального заявления.

Напомним, собственники квартир на Мира 4а, с первой и второй квартиры дома ранее отказались переезжать в маневренный фонд. Тем не менее, власти приняли решение снести дом до конца текущего месяца. Выкупить у них квартиры власти города отказались, поскольку они не соединены с домом 6а, как другие квартиры.

В мэрии обещают, что после окончания сноса дома 6а по улице Мира экспертами из института по проблемам ГО и ЧС будет осуществлена еще одна экспертиза состояния домов №№4а и 8а и принято дальнейшее решение в их отношении.