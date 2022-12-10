В Нижневартовске вещи жителей, чьи квартиры пострадали от взрыва, перевезут на склад или в маневренный фонд

Жильцам дома №6А по улице Мира в Нижневартовске помогают перевезти вещи из квартир. Все расходы, включая работу техники и грузчиков, муниципалитет берет на себя.

Сегодня, 10 декабря, от жителей поступило две заявки. Для вещей предоставлен склад, также по желанию жителей вещи могут перевезти в маневренный фонд, сообщает администрация Нижневартовска. Перевозка идет по графику. Удобное для жильцов время обсуждают в мессенджере, где создана группа дома. Вывоз вещей осуществляется по желанию жителей. Подъезды по-прежнему закрыты и находятся под охраной полиции.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря. В результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе – четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.