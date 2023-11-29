В мэрии Нижневартовска прокомментировали снос дома, пострадавшего от взрыва газа

В Нижневартовске продолжается работа по демонтажу конструкций дома №6-A на улице Мира, сообщает администрация города в своем telegram-канале.

Власти сообщают, что мероприятия проводят только в дневное время с соблюдением необходимых требований безопасности. По рекомендации экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, вчера была снесена арка между домами №6-А и №8-А. Сегодня, 29 ноября, завершаются работы по разбору арочного соединения между домами №6-А и №4-А.

Круглосуточный контроль за зданиями осуществляется с помощью мобильного комплекса "Струна", установлены датчики. По информации администрации, система позволяет фиксировать даже минимальные изменения в конструкциях домов. Специалисты института предоставляют ежедневный отчет по результатам технического состояния домов №8-А и №4-А по различным параметрам.

"На данный момент, по оценке экспертов, динамико-геофизические испытания в пределах нормы, показания измерительных приборов подтверждают существенное снижение динамического воздействия на дом №8-А после сноса арки. Вся информация доводится до сведения жителей домов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее жильцы сообщили, что якобы трещины в их доме после начала демонтажа стали шире. Сегодня жильцы сообщили о том, что из-за разбора пострадавшего дома в их домах слышится вибрация и толчки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, квартиры на первом этаже власти не стали выкупать, поскольку они не примыкают к дому, который собираются сносить, как другие квартиры. Людям было предложено на момент сноса переехать в маневренный жилой фонд, однако жильцы отказались это сделать.

Собственники квартир отмечают, что власти не дают им гарантий сохранности их имущества. В случае чего, отвечать будет подрядчик, а ему жильцы не доверяют.

Снести дом в мэрии намерены до конца ноября. После сноса жильцам обещают, что экспертами из института по проблемам ГО и ЧС будет осуществлена еще одна экспертиза состояния домов №№4А и 8А, на основе которой будет принято решение об их дальнейшей судьбе.