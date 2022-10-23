Жителей Иркутска, чьи дома пострадали при крушении самолета, разместят в ПВР

Для жителей Иркутска, чьи дома пострадали при крушении самолета, подготовлен пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Руслан Болотов.

Сейчас идет заседание комиссии по ЧС, в котором принимают участие и мэр и губернатор Игорь Кобзев. Принято решение подготовить пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь.

"Уточненный адрес пострадавшего дома - переулок 2-ой Советский, 4. В нем проживает 5 человек. В момент трагедии их не было дома. Предложили им временное размещение", - написал Болотов в Telegram.

Самолет Су-30СМ упал сегодня на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя.