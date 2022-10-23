23 Октября 2022
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Происшествия В России Иркутская область
Фото: скриншот с видео

Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 погибли

Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолёта в Иркутске.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, работающий на месте катастрофы. По его данным, оба пилота погибли, из местных жителей никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, самолёт, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17.47 по местному времени. Потом перестал выходить на связь. За ним отправили ещё один Су, экипаж которого увидел лётчиков без сознания.

Напомним, во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Он упал в городской черте, в секторе частной застройки в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, на жилой дом во Втором Советском переулке. Дом частный, деревянный. Пламя распространилось на 200 "квадратов". На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.

Теги: самолет су-30, иркутск, крушение



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Развитие сюжета:

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Ранее 23.10.2022 14:26 Мск "Это был испытательный полет без боекомплекта". Подробности катастрофы в Иркутске

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