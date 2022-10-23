"Это был испытательный полет без боекомплекта". Подробности катастрофы в Иркутске

Следственный комитет раскрыл подробности катастрофы в Иркутске. По данным СК, самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта. По факту авиакатастрофы возбуждено дело.

"Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Губернатор Игорь Кобзев, работающий на месте ЧП, сообщил, что местные жители в катастрофе не пострадали. По его данным, погибли летчики, катапультировавшиеся из самолета. Он отметил, что дом, в который врезался самолет, предназначался для двух семей.

По сообщению МЧС региона, удалось локализовать пожар на площади в 200 квадратных метров, а вскоре пожарные ликвидировали открытое горение.

Напомним, падение самолета произошло на двухэтажный деревянный жилой дом. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании.