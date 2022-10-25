25 Октября 2022
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Происшествия В России Иркутская область
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Иркутский авиационный завод и ОАК поддержат семьи погибших пилотов Су-30

Иркутский авиационный завод и "Объединенная авиастроительная компания" (ОАК) окажут всю необходимую поддержку семьям погибших в Иркутске лётчиков-испытателей, включая выплату материальной помощи.

"Авиазавод возьмёт на себя все расходы по организации церемонии прощания с экипажем. Семьям, чьё имущество пострадало в результате крушения самолёта, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья", - сообщили в ОАК.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения самолета. Ранее сообщалось, что пилоты истребителя, возможно, не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете.

Теги: Иркутск, пилоты, гибель, ОАК



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