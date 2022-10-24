Одного из летчиков, погибших в Иркутске, похоронят в Москве

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи и сослуживцев погибших 23 октября летчиков. В своем Telegram-канале политик привел детали их биографий.

Максим Конюшин работал на авиазаводе с 2015 г. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского по специальности "Испытания летательных аппаратов". Награжден медалями Министерства обороны РФ "За отличие в военной службе" III, II и I степени. Два года назад Конюшину присвоено звание "Заслуженный летчик-испытатель РФ".

"Небо было действительно его призванием. У Максима Вячеславовича остались жена и двое детей. Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю её горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию", - написал Кобзев.

Родители Конюшина похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили Кобзева помочь похоронить погибшего летчика там же. Власти готовят обращение по этому поводу к мэру Москвы Сергею Собянину.

Майор Виктор Крюков родом с Украины. Родился в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, лётчик-испытатель третьего класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь.

"Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас", - уточнил губернатор.

Падение самолета стало темой внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое Игорь Кобзев провел в Иркутске. Прозвучали доклады сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов, МЧС, минсоцразвития и мэра Иркутска Руслана Болотова.

"Проговорили, какая помощь сейчас нужна родственникам погибших летчиков. Что касается помощи семьям, чей дом пострадал. Часть средств в оперативном порядке выплатим им завтра, в дальнейшем продолжим перечислять суммы. Поставил задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии. По этой же причине Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем вместе с городскими властями будем решать, восстанавливать дом на этом участке или приобретать новое жилье", - написал Кобзев.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска.