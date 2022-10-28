Пилоты разбившегося в Иркутске истребителя могли потерять сознание в полете

Следственными органами Восточного МСУТ СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В целях установления причин и всех обстоятельств произошедшей трагедии следователями, криминалистами СК России выполнен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе при проведении осмотра на месте происшествия обнаружен и изъят защищенный бортовой накопитель. Также установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна СУ-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением. В настоящее время следствием проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна СУ-30", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения самолета. Ранее сообщалось, что пилоты истребителя, возможно, не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете.