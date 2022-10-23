МЧС: На месте крушения Су-30 в Иркутске пожар 200 "квадратов"

Пожар на месте крушения самолета Су-30 охватил 200 кв м. Об этом сообщает управление МЧС региона в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, катастрофа произошла в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, самолет упал на жилой дом во Втором Советском переулке. Дом частный, деревянный. Пламя распространилось на 200 "квадратов".

МЧС также приводит подробности ЧП: "Во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется".