23 Октября 2022
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Происшествия В России Иркутская область
Фото: скриншот с видео

После крушения самолета 150 домов в Иркутске остались без электроснабжения

После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим. Сейчас необходимо как можно скорее восстановить подачу электроэнергии", - отметил губернатор.

Напомним, ранее мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что для иркутян, чьи дома пострадали при крушении, подготовлен пункт временного размещения.

Самолет Су-30СМ упал сегодня на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя.

Теги: самолет, иркутск, крушение, электроэнергия



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