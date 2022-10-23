В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске упал военный самолёт.

Предварительно, это Су-30, который вылетел с авиазавода.

Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Неизвестно, успели ли катапультироваться пилоты.

Об этом сообщает Telegram-канал 112

Сообщается, что на месте крушения сейчас сильный пожар.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что на место выехали все спецслужбы. По его словам, по предварительным данным крушение произошло на ул. Пржевальского, разбился самолет категории СУ. Глава региона выехал на место.

В комментариях к записи губернатора пользователи критикуют авиазавод, который проводит тренировочные полеты над жилым сектором.