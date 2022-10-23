Очень странные дела: Экипаж Су-30, разбившегося в Иркутске, возможно, потерял сознание в полете

23 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России Иркутская область
Фото: irkut.com

Очень странные дела: Экипаж Су-30, разбившегося в Иркутске, возможно, потерял сознание в полете

Над Иркутском сегодня летные испытания проводили два самолета Су-30СМ. Один из самолетов удачно провел полет и сел, второй продолжил полет, но с ним пропала связь - пилоты не выходили на связь около 20 минут. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Второе воздушное судно снова поднялось в воздух и приблизилось к истребителю, с которым не было связи. Лётчики увидели, что экипаж находится без сознания.

Предварительно, когда топливо закончилось, самолёт рухнул. Скончались пилоты в воздухе или во время крушения - предстоит выяснить следователям.

Теги: су-30, крушение, иркутск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.10.2022 16:38 Мск Две семьи, чей дом был уничтожен при падении самолета Су-30, получат по 100 тысяч рублей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.10.2022 15:13 Мск После крушения самолета 150 домов в Иркутске остались без электроснабжения
Ранее 23.10.2022 15:03 Мск Жителей Иркутска, чьи дома пострадали при крушении самолета, разместят в ПВР
Ранее 23.10.2022 14:45 Мск ОАК назвала конфигурацию упавшего самолета: Су-30СМ выполнял приемо-сдаточный полет
Ранее 23.10.2022 14:26 Мск "Это был испытательный полет без боекомплекта". Подробности катастрофы в Иркутске
Ранее 23.10.2022 14:07 Мск Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 погибли
Ранее 23.10.2022 14:05 Мск МЧС: На месте крушения Су-30 в Иркутске пожар 200 "квадратов"
Ранее 23.10.2022 13:48 Мск В Иркутске военный самолет упал на жилой дом


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети