Очень странные дела: Экипаж Су-30, разбившегося в Иркутске, возможно, потерял сознание в полете

Над Иркутском сегодня летные испытания проводили два самолета Су-30СМ. Один из самолетов удачно провел полет и сел, второй продолжил полет, но с ним пропала связь - пилоты не выходили на связь около 20 минут. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Второе воздушное судно снова поднялось в воздух и приблизилось к истребителю, с которым не было связи. Лётчики увидели, что экипаж находится без сознания.

Предварительно, когда топливо закончилось, самолёт рухнул. Скончались пилоты в воздухе или во время крушения - предстоит выяснить следователям.