Восемь домовладений пострадали во время крушения истребителя в Иркутске

В Иркутске после падения истребителя Су-30 на жилой дом обнаружены различные повреждения на территории восьми домовладений. Об этом сообщили в администрации города, передает ТАСС.

Так, повреждены крыши домов, веранд, хозяйственных построек, нарушено остекление теплиц, разрушены деревянные заборы. Кроме того, зафиксированы трещины в кирпичной стене одного из домов.

Жители получат компенсации — их выплатит страховая компания Иркутского авиазавода, которому принадлежал самолет.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения самолета. Ранее сообщалось, что пилоты истребителя, возможно, не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете.