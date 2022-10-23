ОАК назвала конфигурацию упавшего самолета: Су-30СМ выполнял приемо-сдаточный полет

Упавший самолет выполнял приемо-сдаточный полет, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация в своем Telegram-канале. Для расследования катастрофы будет создана комиссия.

"Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17.30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", - говорится в сообщении ОАК.

Там уточнили, что для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

Степень ущерба на земле устанавливается. "Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами", - подчеркнули в ОАК.

По данным из открытых источников, Су-30МС это версия Су-30МКИ, которая поставляется в ВВС России. Многофункциональный двухместный истребитель с передним горизонтальным оперением и двигателем с отклоняемым вектором тяги (АЛ-31ФП), с БРЭО производства в рамках международной кооперации Россия — Франция — Израиль — Индия, с новой БРЛС Н011М с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР) и расширенным составом вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".