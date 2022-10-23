Две семьи, чей дом был уничтожен при падении самолета Су-30, получат по 100 тысяч рублей

Две семьи, чей дом был уничтожен при падении самолета Су-30, получат от области по 100 тысяч рублей. Такое заявление сделал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, деньги будут выплачены в понедельник "на первоначальные нужды". Далее с пострадавшими будут работать индивидуально.

Сейчас семьи разместились у родственников, в дальнейшем им будут предложены варианты размещения.

Самолет Су-30СМ упал сегодня на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя.