Пилоты Су-30 в Иркутске могли потерять сознание из-за азота в баллонах

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутске истребителя Су-30 мог потерять сознание из-за остатка азота в кислородных баллонах. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, причиной потери сознания экипажем Су-30 могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов в полету.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения самолета.

Ранее сообщалось, что пилоты истребителя, возможно, не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете.