СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения Су-30 в Иркутске, сообщает Следственный комитет РФ.

Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, сообщается в Telegram-канале СКР.

Произведена выемка летно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, также допрошены собственники разрушенного частного дома.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя.

Сообщалось, что пилоты Су-30, разбившегося в Иркутске, возможно, потеряли сознание в полете.