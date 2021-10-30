Гильзы нашли на месте незаконной охоты, где задержали Рашкина

На месте незаконной охоты в Саратовской области, где был задержан депутата Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обнаружили гильзы, сообщает РЕН ТВ.

Проводится экспертиза, которая установит, из какого оружия были произведены выстрелы.

В 50 метрах от места, где остановили парламентария, сотрудники полиции нашли карабин с прицелом ночного видения и два чехла от ружей. С ними Рашкина запечатлели ранее камеры наблюдения, передает телеканал.

Напомним, полицейские в лесу, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли также разрешение на оружие и охотничий билет на имя депутата Госдумы.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.