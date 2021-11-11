В ГД ожидают представления о лишении Рашкина неприкосновенности на следующей неделе

Представление генпрокурора о частичном лишении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности ожидается в начале следующей недели. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник в ГД.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в случае поступления представления о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности Госдума не будет откладывать рассмотрение этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Рашкин выразил готовность прийти к следователю и дать необходимые объяснения по делу о незаконной охоте.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Найден также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.