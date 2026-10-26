Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Воронежскую область

Из-за атаки ВСУ на Воронежскую область завели дело о теракте.

Минувшей ночью и ранним утром украинские боевики атаковали регион беспилотниками. Одним из объектов атаки стал пассажирский поезд в пригороде Воронежа. Погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – несовершеннолетний, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Воронежскую область на станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. На железнодорожном участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствовало напряжение. Движение поездов там было приостановлено.