Цены на газ в Европе снова выше 1100 долларов

На бирже в Лондоне (ICE) цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года поднялись выше 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале торгов ноябрьские контракты по индексу TTF стартовали с отметки 1101,5 доллара - это на 1,3 % больше прежнего уровня. Уже к 9:10 мск цена выросла до 1109,3 доллара, прибавив еще 2 %.

При этом днем раньше торги закрылись на отметке 1087,3 доллара за тысячу кубометров - то есть рост заметно ускорился.

Главная причина подорожания - напряженная обстановка на Ближнем Востоке. В марте цены уже резко скакнули вверх: они выросли почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов. В сентябре отметка впервые за долгое время пробила уровень в 1000 долларов, а средняя цена за месяц составила 897,1 доллара - на 20 % выше, чем в августе.

Сообщалось, что первый танкер под флагом Мальты с 40 тыс. т российского дизельного топлива отправился в Нью‑Йорк. По договоренностям Россия сначала поставит в США более 300 тыс. т топлива, в ноябре - еще 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т, а при готовности мощностей НПЗ объем поставок может достичь 3 млн т.