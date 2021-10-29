29 Октября 2021
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Происшествия В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: В ситуации с Рашкиным должны разобраться специальные ведомства

В Кремле прокомментировали сообщения о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина за незаконную охоту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации должны разбираться правоохранители и главные природоохранные ведомства.

По его словам, в Кремле видели сообщения в СМИ об инциденте, однако это "прерогатива комитета по этики Госдумы и самого охотника".

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что Рашкин пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.

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Песков: В ситуации с Рашкиным должны разобраться специальные ведомства

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Теги: дмитрий песков, валерий рашкин, лось



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