Песков: В ситуации с Рашкиным должны разобраться специальные ведомства

В Кремле прокомментировали сообщения о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина за незаконную охоту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации должны разбираться правоохранители и главные природоохранные ведомства.

По его словам, в Кремле видели сообщения в СМИ об инциденте, однако это "прерогатива комитета по этики Госдумы и самого охотника".

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что Рашкин пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.