22 Ноября 2021
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Общество В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: YouTube-канал Валерия Рашкина

Генпрокуратура намерена добиваться запрета определенных действий для Рашкина

Генпрокуратура России намерена добиваться меры пресечения в виде запрета определенных действий для депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.

Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, выступая в Госдуме, передает "Интерфакс". Это связано с тем, что Рашкин "хорошо знал свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние", пояснил представитель ведомства.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов внес в парламент представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Согласно документу, Рашкина просят привлечь к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Наказание, предусмотренное этой статьей - штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Также Генпрокуратура просит разрешения возбудить в отношении коммуниста уголовное дело по статье о незаконной охоте, провести обыск.

Напомним, депутат на прошлой неделе признался в убийстве лося, сняв специальное видео с подробным рассказом о произошедшем.



Теги: валерий рашкин, лось, незаконная охота, генпрокуратура



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