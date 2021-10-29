СМИ: В Саратовской области задержали депутата Рашкина с мертвым лосем в машине

СМИ и телеграмм-каналы сообщают о задержании в Саратовской области депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Как рассказал агентству "Регион 64" источник, в Лысогорском районе полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль "Лада-Ларгус", оформленный на саратовское отделение КПРФ.

По предварительным данным, за рулем находился Рашкин. Также в машине находился пассажир - 49-летний мужчина.

По данным источника, при осмотре в багажнике "Ларгуса" обнаружили убитого лося. Рашкин объяснил, что они нашли уже мертвое животное в лесу, решили его забрать и разделать. Отмечается, что коммунист осознавал незаконность своих действий, он это подтвердил.

Также сообщается, что Рашкину отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения.

Baza со ссылкой на слова правоохранителей пишет, что сидевший за рулем Рашкин был пьян – от него сильно пахло алкоголем.

Участковый и сотрудник Комитета охотничьего хозяйства составили акт, МВД проводит проверку.