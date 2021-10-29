Полицейские нашли в лесу карабин и охотничий билет на имя депутата Госдумы Валерия Рашкина

Полицейские в лесу, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин и охотничий билет на имя депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области

Правоохранители опубликовали фотографии находки.

"В рамках дальнейшей работы по сопровождению уголовного дела по п. а, ч. 1, ст. 258 УК РФ сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что Рашкин пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.