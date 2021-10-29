"Делать выводы пока рано": КПРФ проверяет информацию о причастности Рашкина к браконьерству

В КПРФ ведут проверку информации о том, что депутата Госдумы от компартии Валерия Рашкина могли задержать по подозрению в браконьерстве.

"Информация проверяется. Делать выводы пока рано", - сказал "Интерфаксу" секретарь Центрального комитета партии Александр Ющенко.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил, что "сведениями о том, что нарушены права Валерия Рашкина, в партии пока не располагают".

Он напомнил, что в настоящее время против Рашкина не может быть возбуждено ни административного, ни уголовного дел, так как он имеет статус депутата Госдумы. Полиция имеет право только проводить проверку, вести следственные действия в отношении депутата не могут.

Инцидент с Рашкиным будет рассматриваться в Госдуме, на комиссиях по этике и регламенту, однако произойдет это не ранее 7 ноября. В этот день закончится так называемая региональная неделя, предназначенная для работы депутатов в своих округах. Об этом сообщил член комиссии Госдумы по регламенту Василий Власов, пишет РИА Новости.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что Рашкин пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.