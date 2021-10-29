"Прет как слон", "Саратов – центр мира": коллеги Рашкина высказались о "лосином деле"

Пока инцидент с участием депутата Госдумы Валерия Рашкина изучает Следственный комитет, ситуацию комментируют коллеги коммуниста по парламенту.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Рашкин был пьян и за рулем, хотя достоверной информации по этому поводу нет. "Сам факт пьяного вождения - это очень плохо, конечно. В целом всё это похоже на ситуацию с Сергеем Левченко в Иркутской области. Он медведя застрелил, а Рашкин - лося. Рашкину вообще не везёт, ему нужна война, бесконечна борьба. А сейчас такой обстановки нет, нет возможности применить свои качества", - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

"Я Рашкина предупреждал, что он кончит плохо. Он прет как слон или медведь. Хотя Зюганову это выгодно, он сам человек деликатный, не все может сказать или сделать, а его ребята такие радикалы", - считает политик.

Жириновский уже придумал наказание для коллеги:"Лучшее наказание для Рашкина - заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит - не выпускать".

Также глава ЛДПР добавляет наблюдение про Саратовскую область: "Саратовская земля вообще особенно революционна. Там же ведь и Мальцев был, там же в тюрьме Лимонов сидел. Теперь Рашкин продолжает эту традицию".

Соглашается на счет Саратовской области глава "Эха Москвы" Алексей Венедиктов: "Саратов какой-то центр мира. То Володин что-то заявляет, то губернатор в соцсетях пишет "ку-ку" свои политическим соперникам, то Рашкин с лосем, пытки в саратовском фсине… В глушь, говорите, в Саратов? В деревню к тетке, говорите? Ну-ну….".

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн спорит с коммунистами, которые подозревают, что за Рашкиным велась слежка.

"Если бы за Рашкиным велась тотальная слежка, как утверждают сейчас коммунисты, тогда его задержали бы прямо с поличным, в момент незаконной охоты, - пишет Хинштейн. - Напомню также, что по закону - отказ от освидетельствования автоматически приравнивает водителя к лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии. Это влечёт не только административную ответственность, но и лишение водительских прав".

По поводу слежки депутат Мосгордумы от КПРФ написала в своем канале: " Как-то измельчали "компроматы" на оппозицию у власти... У самих миллиарды в офшорах, дворцы якобы "заброшенные" в странах НАТО. А тут толпой "бравые" сотрудники фсб и иных всевозможных служб, да еще и со съемочной бригадой с освещением глаз не смыкают, в ночи по лесам бегают и вдруг, как бы случайно, на депутата ГосДумы от КПРФ натыкаются...".