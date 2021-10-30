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Происшествия Приволжский ФО В России
карабин, ружье, охотничий билет, Валерий Рашкин, депутат Госдумы, незаконная охота, лось (2021) | Фото: 64.мвд.рф

СК проведет экспертизу оружия по делу о незаконной охоте, в котором фигурирует Рашкин

Следователи проведут экспертизу оружия по делу о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноги и патронам будут назначены необходимые экспертизы", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, полицейские в лесу, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли также разрешение на оружие и охотничий билет на имя Рашкина.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.

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СК проведет экспертизу оружия по делу о незаконной охоте, в котором фигурирует Рашкин

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Теги: валерий рашкин, лось, карабин



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