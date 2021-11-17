Депутату Рашкину грозит до пяти лет лишения свободы по делу о незаконной охоте

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте, грозит наказание сроком от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает "Ъ".

Сегодня генпрокурор Игорь Краснов направил в Госдуму представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности. Согласно документу, Рашкина просят привлечь к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Наказание, предусмотренное этой статьей - штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Также Генпрокуратура просит разрешения возбудить в отношении коммуниста уголовного дела по статье незаконная охота, провести обыск и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщало Накануне.RU ранее, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в случае поступления представления о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности Госдума не будет откладывать рассмотрение этого вопроса. Сам Рашкин выразил готовность прийти к следователю и дать необходимые объяснения по делу о незаконной охоте.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Найден также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.