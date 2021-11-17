Депутату Рашкину грозит до пяти лет лишения свободы по делу о незаконной охоте

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Москва Московская область
Валерий Рашкин, пойманный с тушей лося (2021) | Фото: BAZA

Депутату Рашкину грозит до пяти лет лишения свободы по делу о незаконной охоте

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте, грозит наказание сроком от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает "Ъ".

Сегодня генпрокурор Игорь Краснов направил в Госдуму представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности. Согласно документу, Рашкина просят привлечь к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Наказание, предусмотренное этой статьей - штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Также Генпрокуратура просит разрешения возбудить в отношении коммуниста уголовного дела по статье незаконная охота, провести обыск и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщало Накануне.RU ранее, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в случае поступления представления о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности Госдума не будет откладывать рассмотрение этого вопроса. Сам Рашкин выразил готовность прийти к следователю и дать необходимые объяснения по делу о незаконной охоте.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Найден также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.



Теги: валерий рашкин, лось, незаконная охота, КПРФ, гепрокурор, краснов, представление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2021 09:28 Мск В ГД ожидают представления о лишении Рашкина неприкосновенности на следующей неделе
Ранее 09.11.2021 09:32 Мск Рашкин готов дать объяснения в СК по делу о незаконной охоте
Ранее 08.11.2021 12:05 Мск ВЦИОМ: Более 70% россиян считают, что Рашкин занимался незаконной охотой
Ранее 05.11.2021 09:54 Мск Госдума рассмотрит "дело Рашкина" после обращения генпрокурора
Ранее 03.11.2021 19:55 Мск КПРФ после 8 ноября представит доклад по делу о незаконной охоте, в котором фигурирует Рашкин
Ранее 03.11.2021 10:33 Мск Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК
Ранее 30.10.2021 19:38 Мск Зюганов: Инцидент с депутатом Рашкиным разбирают в КПРФ
Ранее 30.10.2021 13:20 Мск Гильзы нашли на месте незаконной охоты, где задержали Рашкина
Ранее 30.10.2021 09:28 Мск СК проведет экспертизу оружия по делу о незаконной охоте, в котором фигурирует Рашкин
Ранее 29.10.2021 19:32 Мск Полицейские нашли в лесу карабин и охотничий билет на имя депутата Госдумы Валерия Рашкина
Ранее 29.10.2021 16:07 Мск "Прет как слон", "Саратов – центр мира": коллеги Рашкина высказались о "лосином деле"
Ранее 29.10.2021 14:48 Мск "Делать выводы пока рано": КПРФ проверяет информацию о причастности Рашкина к браконьерству
Ранее 29.10.2021 13:29 Мск Рашкин: Все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося
Ранее 29.10.2021 13:04 Мск Песков: В ситуации с Рашкиным должны разобраться специальные ведомства
Ранее 29.10.2021 12:00 Мск В машине Рашкина, кроме туши лося, нашли топор и два ножа со следами крови
Ранее 29.10.2021 11:11 Мск СМИ: В Саратовской области задержали депутата Рашкина с мертвым лосем в машине


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 595

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети