Рашкин: Все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин дал комментарий по поводу задержания за незаконную охоту в Саратовской области.

Парламентарий сообщил, что приехал в регион к своим друзьям, решил погулять один по лесу. В сумерках он увидел уезжающую машину. "Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося", - рассказал Рашкин телеканалу RTVI.

По его словам, он предложил друзьям отвезти тушу в полицию. Когда животное загрузили в багажник и отъехали, появились природоохранные структуры.

Также Рашкин заявил, что оружия у него при себе не было, а инструменты, найденные впоследствии полицейскими, лежали вместе с тушей.

"Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося", - добавил он.

Депутат заверил, что был трезв, а медосвидетельствование не сделал, так как "это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно".

"Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация, я сказал, что буду давать показания только с адвокатом", - заявил Рашин, также добавив, что "будет судиться".

По словам коллеги Рашкина по фракции Сергея Обухова, "фото куска мяса в багажнике, протоколов без понятых и скорые "уголовные" утверждения известного сорта СМИ - это очевидный показатель проведённой провокации силовиков и политадминистраторов", равно как "случайное нахождение рядом "табуна" силовиков разных ведомств".

"Голунову пробросили наркотики, а Рашкину - "дело лося"?" - задается вопросом Сергей Обухов.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что Рашкин пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли также топор и два ножа со следами крови.