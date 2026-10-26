В Верхней Пышме определили победителей областных соревнований по шахматам

226 юных шахматистов из 16 городов Свердловской и Курганской областей приняли участие в Кубке Благотворительного фонда "Дети России" по быстрым шахматам, который проходил в минувшие выходные в Верхней Пышме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, турнир традиционно пользуется популярностью у юных игроков. Узнавать и готовиться к нему, как правило, начинают заранее. Ради ценного опыта и интенсивного погружения в мир шахмат проделывают долгий путь из отдаленных уголков региона до Медной столицы Урала.

Каждый участник играет по 9 партий с контролем времени 10+5. Это серьезная нагрузка даже для взрослых опытных шахматистов. Участники Кубка справляются с ней великолепно.

"Шахматы – это не только логика и скорость принятия решений. Это сила воли, характер, творческое мышление. Поддерживая юных спортсменов, понимаем: качества, которые они воспитывают в себе, помогут им добиться успеха. Через эту красивую, захватывающую игру раскрыть и развить свои самые лучшие качества", - поделилась директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Призовые места на Кубке оспаривали юноши и девушки до 15 лет. Победители и призеры были определены по швейцарской системе. В состязаниях у юношей лучший результат показал Семен Ельцев. Вторым стал Иван Прохоров, по лучшему коэффициенту он обошел Дмитрия Кузнецова.

У девушек победила Мария Клещева. Серебряным призером стала Анастасия Бушманова, а тройку призеров замкнула Екатерина Власенкова.

По словам главного судьи состязаний Василия Казаринова, на состязания допускаются участники, которые имеют шахматный рейтинг и определенный уровень игры. Благодаря официальному статусу турнира каждый имеет возможность повысить свой коэффициент и выполнить разряд более высокого уровня. Это особенно важно для спортсменов из небольших населенных пунктов.