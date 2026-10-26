За неделю мошенники похитили у 54 жителей Тюменской области более 41 миллиона рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 54 жителя Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 41 млн рублей. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Наибольшая сумма ущерба составила 11,6 млн рублей. Неизвестный позвонил пенсионерке из Тюмени, под предлогом получения дополнительных мер поддержки ввёл её в заблуждение и убедил передать наличными курьеру 11,6 млн рублей.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества.