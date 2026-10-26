26 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

42-летний курьер из Первоуральска "сядет" за хранение 53 килограммов наркотиков

Первоуральский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю за работу курьером-закладчиком. Его признали виновным сразу в пяти преступлениях, в числе которых отмывание свыше 1,4 млн рублей.

Установлено, что в 2025 году Александр Климаков действовал в составе организованной группы. Через Интернет он получал от неустановленного оператора координаты тайников, откуда забирал наркотики, фасовал их на дозы, а после снова размещал в указанные тайники. После он сообщал оператору о местонахождении "закладок" для дальнейшей передачи информации приобретателям.

Задержали Климакова и его соучастника сотрудники ОКОН ОМВД России "Первоуральский" в сентябре прошлого года. Уже в суде обвиняемый признал вину частично, заявив, что не входил в состав организованной группы.

Суд признал Александра Климакова виновным в совершении:

  • в трех покушениях на незаконный сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети "Интернет" организованной группой. Преступления не были доведены до конца, а общая масса синтетических наркотических средств превысила 53 кг;
  • в незаконном приобретении и хранении прекурсоров синтетических наркотических средств в особо крупном размере — общей массой почти 28 кг;
  • в финансовых операциях и других сделках с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, совершенных организованной группой. В результате преступной деятельности Климаков, неустановленный организатор и другие соучастники легализовали более 1,4 млн рублей, полученных от незаконного сбыта наркотиков.

Приговором суда Климаков отправится в исправительную колонию строгого режима на 13,5 лет. 1 млн 424 тыс. 66 рублей, сотовый телефон и автомобиль осужденного подлежат конфискации в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Теги: Первоуральск, наркотики, суд, курьер, отмывание


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