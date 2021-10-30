Зюганов: Инцидент с депутатом Рашкиным разбирают в КПРФ

КПРФ разбирается в ситуации с депутатом Госдумы от партии Валерием Рашкиным, которого задержали на месте незаконной охоты на лося. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Политик рассказал, что партия собирает все необходимые службы и дала поручения контрольной комиссии и бывшему прокурору, депутату Госдумы Юрию Синельщикову, передает РИА Новости.

Инцидент с Рашкиным от партии будет прокомментирован после завершения всех разбирательств, пообещал Зюганов.

"Известия" опубликовали полное видео задержания депутата Рашкина. На кадрах парламентарий показывает инспекторам разделанного лося.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Кроме того, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.